W Katowicach jest 50 nowych parkomatów. Mają panele słoneczne i czytnik kart płatniczych

W końcu skargi kierowców dotarły do katowickiego magistratu. Już w ubiegłym roku miasto ogłosiło przetarg na zakup i montaż 50 nowych parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania. Pierwszego postępowania nie udało się rozstrzygnąć, kilka miesięcy później ogłoszono więc kolejne, natomiast w kwietniu tego roku rozpoczął się montaż nowych urządzeń.

Parkomaty w Strefie Płatnego Parkowania w Katowicach (SPP obejmuje centrum miasta ) pojawiły się w 2015 roku. Urządzeń zamontowano około 70. Ich największym mankamentem, na który regularnie zwracają uwagę kierowcy, jest to, że rozliczymy się w nich tylko na dwa sposoby: monetami, albo kartą ŚKUP. Monety w portfelu - w erze płatności bezgotówkowych - nie są jednak standardem, tak jak i wciąż standardem nie jest Śląska Karta Usług Publicznych, którą posługują się przede wszystkim pasażerowie komunikacji publicznej (jej podstawową i najbardziej powszechną funkcją jest możliwość zakupu elektronicznych biletów m.in. autobusowych i tramwajowych).

- Nowe parkomaty zagęszczą obecną siatkę, a także zostaną zamontowane w poszerzonej strefie płatnego parkowania na ulicach Ceglanej i Wita Stwosza. Nowych urządzeń będzie 50, ponadto pozostawiamy także stare urządzenia, które do połowy przyszłego roku będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach – wyjaśnia Ewa Lipka rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach.

Miasto na zakup parkomatów, ale też systemu informatycznego oraz systemu kontroli przeznaczyło około 2 mln zł.

6,7 mln zł to wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach

Dodajmy, że strefa płatnego parkowania w Katowicach obejmuje całe śródmieście oraz ulice Ceglaną i Wita Stwosza w rejonie klinik medycznych. To w sumie 2402 miejsca postojowe, w tym 1797 ogólnodostępne (pozostałe to koperty, w tym miejsca zastrzeżone i dla niepełnosprawnych).

W SPP znajduje się obecnie 78 parkomatów (wraz z nowymi będzie ich 128). Tylko w ubiegłym roku z tytułu opłat za parkowanie Katowice uzyskały ponad 6,7 mln zł, w tym ponad 2,2 mln zł to opłaty z parkomatów, około 3,4 mln zł to wpływy z opłat u parkingowych, 979 tys. zł z opłat za koperty, karty mieszkańca i przedsiębiorcy, natomiast 85 tys. zł to płatności w strefie Śląską Kartą Usług Publicznych.