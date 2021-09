W Katowicach dostaniesz mieszkanie za remont - do wyboru jest 50 mieszkań. Ceny są bardzo niskie! Sprawdź lokalizacje

Mieszkanie za remont w Katowicach

Do wyboru 50 mieszkań o powierzchni od 28 do blisko 80 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 3,21 zł do 7,65 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania. W Katowicach ruszyła kolejna edycja programu "Mieszkanie za remont".

– „Mieszkanie za remont” to świetna okazja na własne „M” dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.