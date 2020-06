W Katowicach będzie nowa dzielnica Nowy Wełnowiec. Takie budynki staną w miejscu dawnej huty WIZUALIZACJE

- W roku 2016 zwrócono się do mnie, abym przeprowadził duży projekt inwestycyjny na północy Katowic - mówi Piotr Uszok. - Było to niesamowite wyzwanie, dlatego zacząłem zgłębiać historię tego terenu, która sięga XVIII wieku. We współpracy z Zakładami Metalurgicznymi Silesia udało mi się uzyskać wiele dokumentów archiwalnych, co nie było możliwe przy rewitalizacji terenów KWK Katowice. Mając na uwadze swoje doświadczenia przy budowie Strefy Kultury, podjąłem się tego wyzwania - mówi Uszok.