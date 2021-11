W Katowicach będzie działać System Zarządzania Transportem. Umowa na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie ITS już podpisana. Znikną korki?

Wiele funkcji katowickiego ITS

Katowice będą miały system zarządzania transportem. Miejski Zarząd Ulic i Mostów podpisał umowę na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie ITS (Inteligentnego Systemu Transportowego), który ma wspierać sterowanie ruchem w Katowicach. System będzie kompatybilny z działającym już Katowickim Inteligentnym Systemem Monitoringu i Analizy, co według założeń ma zwiększyć jego funkcjonalność, poprzez przekazywanie większej ilości danych do analizy.