W kamienicy na Stawowej znów będzie szkoła. To pierwsza w Polsce placówka Maple Bear - kanadyjska szkoła i przedszkole

Czym jest Maple Bear?

Dlaczego kanadyjski wzorzec edukacji?

Celem kanadyjskiego systemu edukacji jest budowanie zdolności w obszarach, które promują nowoczesne społeczeństwo, zdolne do skutecznego dostosowywania się do szybkich zmian. Oznacza to przesunięcie akcentu z nauczania faktów na model, który skupia się na rozwijaniu krytycznego myślenia, kształtowaniu charakteru, kreatywności i innowacyjności. Program kładzie też bardzo duży nacisk na umiejętności cyfrowe i komputerowe.