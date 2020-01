W jaki sposób można wesprzeć WOŚP? 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: jak wygląda wolontariusz WOŚP, gdzie wpłacać pieniądze?

Trwa właśnie 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W jaki sposób możemy pomóc zbiórce? Najbardziej znaną metodą jest wrzucenie datku do puszki wolontariusza, istnieją też jednak inne metody wspierania WOŚP. To nie rekordy są najważniejsze, ale w sobotni wieczór, o godzinie 19.00 na liczniku WOŚP pojawiła się kwota 11 850 688 zł, czyli o ponad 1,7 mln zł więcej niż rok temu. W niedzielę, do godziny 13.30 było już 20 187 077 zł.

Część tej sumy pochodzi z licytacji internetowych, które rozpoczęły się na początku grudnia i potrwają jeszcze do 31 stycznia. Na specjalnej stronie: www.aukcje.wosp.org.pl licytacji jest najwięcej. Łączna suma zadeklarowana przez uczestników aukcji (a jest ich już 45040) to 7117386 zł (stan na godzinę 13.30). Celem 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego: dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wspierać Orkiestrę można na wiele sposobów, m.in. poprzez udział w aukcjach internetowych, wrzucając datek za pomocą aplikacji mobilnych, tworząc zbiórkę na Facebooku (sporo osób zdecydowało się na przykład utworzyć urodzinowe zbiórki na rzecz WOŚP), czy wspierając wirtualną skarbonkę. Wszystkie potwierdzone i akceptowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy metody wsparcia, które aktualnie trwają można znaleźć na stronie: wspieraj.wosp.org.pl. Jest ich ponad 20 i każdy znajdzie tu coś dla siebie.



Na Twitterze niezmienną popularnością cieszy się akcja zorganizowana przez Mastercard Polska, który z Wielką Orkiestrą gra już od ośmiu lat. Każdy użytkownik Twittera, który w dniu Finału WOŚP w jednym swoim wpisie (tweecie) użyje hasztagu #MastercardGrazWOŚP dorzuci tym samym 5 zł, do sumy, którą Mastercard Polska przekaże na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można też zamieścić zamieścić wpis innego użytkownika (retweet), który użył Orkiestry hasztag. Przed godziną 13.00 tym sposobem zebrano już ponad 80 tysięcy zł. https://twitter.com/MastercardPL/status/1216253476180619264 Najbardziej znaną i tradycyjną formą wsparcia jest wrzucenie datku do puszki wolontariusza WOŚP. W tegorocznym finale WOŚP kwestuje blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Po czym ich poznamy? Wolontariusz na szyi ma swój Orkiestrowy identyfikator. To oficjalna karta, która uprawnia do zbierania pieniędzy razem z WOŚP. Na identyfikatorze znajdują się takie informacje jak: imię, nazwisko, zdjęcie wolontariusza, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka Fundacji oraz kod QR. Nieodłącznym atrybutem wolonatariusza jest Orkiestrowa puszka. Charakterystyczne skarbonki o podstawie sześciokąta są piękne i kolorowe, ale najważniejsze są na niej charakterystyczne banderole z logotypem 28. Finału. Produkowane są one z surowców odnawialnych – wykorzystując tekturę na bazie papieru makulaturowego, dzięki temu służą również środowisku naturalnemu. Wolontariusz mają przy sobie nie tylko puszkę, ale i czerwone serduszka, które powinien otrzymać każdy, kto zdecydował sie wrzucić datek do puszki. Pamiętajmy, każdy grosz jest ważny. Czytaj także Miss Studniówki 2020 [ZDJĘCIA]

