Vixa Party w katowickim klubie Spiż [5 stycznia 2020]

Styczeń na wrotkach w CH 3 Stawy

Od 10 do 31 stycznia 2020 r. w CH 3 Stawy w Katowicach zapanuje wrotkowe szaleństwo. Na pasjonatów 8 kółek czeka mobilna wrotkarnia KołoWrotki. Do dyspozycji dzieci oraz dorosłych będzie bezpłatna wypożyczalnia wrotek (rozmiary od 26 do 47), kasków oraz ochraniaczy.