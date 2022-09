VIII Katowicka Noc Galerii NOC-K_2022 to wyjątkowe kilka godzin tylko ze sztuką. Zobacz program wydarzenia

Katowicka Noc Galerii już po raz ósmy!

Katowicka Noc Galerii zgodnie z kilkuletnią tradycją i tym razem odbędzie się w ostatni piątek września. To już 8. raz, kiedy katowiczanie mogą spędzić wieczór jedynie ze sztuką i to całkowicie za darmo. Oprócz zwiedzania galerii co roku nie brakuje w Katowicach urozmaicających wydarzenie atrakcji, takich jak wernisaże, pokazy filmowe, koncerty, dyskusje o wybranych dziełach.

Na co dzień pochłonięci obowiązkami w ten piątkowy wieczór, już od godziny 17:00 możemy wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu i podziwiać bogate zbiory dzieł sztuki w naszych galeriach. Z roku na rok katowiczanie coraz chętniej biorą udział w Nocy Galerii, która od 2015 roku zdążyła się już na stałe wpisać w krajobraz kulturalnych wydarzeń w mieście.

Tegoroczny program Katowickiej Nocy Galerii jest bardzo bogaty i wielu z pewnością będzie miało kłopot, którą wystawę wybrać. Całość potrwa do północy (z wyjątkiem wystawy fotografii w "Galerii Warsztatowej", gdzie można zawitać nawet do 1:00).