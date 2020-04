Utrudnienia na autostradzie A4 Katowice - Mysłowice. Rusza remont wiaduktu, potrwa do czerwca 2020

W poniedziałek 20 kwietnia 2020 rozpocznie się remont wiaduktu na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami. Czyli pomiędzy węzłem Murckowska w Katowicach a węzłem Mysłowice na autostradzie A4 Katowice-Kraków. Potrwa dwa miesiące. Uwaga, będzie zwężenie. Pracom w tym rejonie towarzyszyć będzie zamknięcie jezdni w kierunku Krakowa i przerzucenie całego ruchu na jezdnię do Katowic.

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą odcinka o długości dwóch kilometrów, od km 341 do km 343 autostrady A4. To to samo miejsce, gdzie niedawno demontowano nieużywany taśmociąg.

Kierowcy będą mogli poruszać się jednym pasem ruchu w kierunku Krakowa i dwoma pasami w kierunku Katowic, z ograniczeniem prędkości do 60 km/h. Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk wiaduktu potrwa do ok. 26 czerwca 2020.