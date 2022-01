Uniwersytet Śląski w Katowicach gra z WOŚP. Można wylicytować m.in. przelot balonem

W najbliższą niedzielę, 30 stycznia, odbędzie się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja wesprze zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W pomoc włączył się również Uniwersytet Śląski w Katowicach. Na specjalne aukcje wystawiono przelot balonem badawczym oraz wyprawę naukową kajakami po Jeziorze Goczałkowickim.

Zacznijmy od przelotu balonem nad województwem. Będzie to niepowtarzalna okazja do podziwiania widoków z kosza balonu, ale również możliwość wzięcia udziału w badaniach powietrza, do których na co dzień jest on wykorzystywany.

Podczas lotów naukowcy badają zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ich rozprzestrzenianie się oraz wpływ na zdrowie człowieka, a także środowisko. Wykonują ponadto badania atmosfery w kontekście zmian klimatu i przeciwdziałania tym zmianom.