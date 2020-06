Uchwała odwołująca Alicję Knast nieważna. Jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

- Nie mam nic do dodania do wyroku, który jest bardzo czytelny - powiedziała DZ Knast.

Obecna na rozprawie była Alina Czyżewska, koordynatorka pogotowia prawnego stowarzyszenia Kultura Niepodległa. "Mam nadzieję, że marszałek nie będzie się kompromitował, zaskarżając ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bo i w NSA przypadnie z kretesem wobec tyłu błędów i naruszeń, jakie poczynił" - napisała w komentarzu do wyroku WSA. Dodała, że wcześniej unieważnić uchwałę zarządu w sprawie odwołania Knast mógł wojewoda śląski, do którego zwróciła się z wnioskiem Kultura Niepodległa. "Wskazaliśmy w niej naruszenia, jakich krocie popełnił marszałek. Wojewoda odpisał, że żadnych naruszeń prawa nie widzi" - zaznacza Czyżewska.

Czy urząd marszałkowski odwoła się od wyroku?

Wyroku na razie nie komentuje też urząd marszałkowski. Sławomir Gruszka, rzecznik Chełstowskiego stwierdził, że marszałek odniesie się do niego, gdy otrzyma pisemne uzasadnienie wyroku WSA. Od jego treści ma zależeć ewentualne odwołanie do NSA. Przypomnijmy, że na drogę odwoławczą zarząd województwa zdecydował się wcześniej w sprawie Leszka Jodlińskiego, byłego dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Jodliński również został zwolniony w kontrowersyjnych okolicznościach, wskutek skarg części pracowników. W lipcu 2019 roku WSA unieważnił odwołującą go uchwałę tak samo, jak dziś zrobił to z uchwałą, którą odwołano Knast.

Knast, podobnie jak Jodliński, zapowiadała wcześniej pozwanie województwa do sądu pracy i sądu cywilnego. W tym pierwszym Knast może domagać się przywrócenia do pracy oraz odszkodowania.