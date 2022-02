Tysiące interwencji i mandaty dla "miszczów parkowania" na ponad pół miliona złotych! Strażnicy miejscy podsumowują 2021 rok

Tysiące interwencji oraz mandatów w Katowicach

Jak przekonują funkcjonariusze, wielu kierowców wciąż zapomina, że tereny zielone nie są odpowiednim miejscem do zostawiania samochodu. W 2021 roku podjęto 1584 interwencje wobec kierowców parkujących na trawnikach. Nałożono 687 mandatów, w 229 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, 4 sprawy zostały skierowane do sądu. Pozostałe sprawy nadal są prowadzone.

Parkowanie na zakazach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, na przejściach dla pieszych czy nawet przystankach komunikacji miejskiej - to kolejna kategoria dyscyplinowania kierujących.

- Kierowcy parkują samochody na chodnikach, nie zostawiając odpowiednio dużo miejsca dla przechodniów, a przecież chodniki służą głównie do ruchu pieszego. Pamiętajmy, że jeśli na chodniku nie ma zakazu parkowania, to należy pozostawić co najmniej 1,5 metra szerokości dla pieszych - przypominają strażnicy miejscy.