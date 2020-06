Tygodniowy przegląd prasy (Katowice, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Katowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka wyprzedaż w Lidlu! Rabaty do -80 proc. na artykuły przemysłowe i odzież. Co można kupić taniej?”?

Przegląd tygodnia Katowice od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielka wyprzedaż w Lidlu! Rabaty do -80 proc. na artykuły przemysłowe i odzież. Co można kupić taniej? Sieć sklepów LIDL zaczyna tuż po Bożym Ciele akcję wielkiej wyprzedaży. Od 12 czerwca zostały obniżone ceny ponad 100 artykułów. Przeceny będą sięgać nawet 80 proc. Sprawdź, jakie artykuły można będzie w Lidlu kupić taniej - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te produkty. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklowy w Bytomiu. Zginęła motocyklistka z Katowic Śmiertelny wypadek w Bytomiu na Wrocławskiej. Przed godziną 17. w sobotę 13 czerwca doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Śmierć poniosła kobieta jadąca na motocyklu.

📢 Pociągi Katowice-Kraków mają dodatkowy przystanek. Stacja Kraków Bronowice jest już gotowa Od niedzieli 14 czerwca pociągi łączące Katowice - Kraków będą zatrzymywać się na dodatkowym przystanku. Podróżni będą mogli skorzystać z peronów na zupełnie nowej stacji Kraków Bronowice, która powstała w rejonie przecięcia linii kolejowej z ulicą Armii Krajowej. Z Katowic bliżej będzie do zachodniej części miasta, bo nie trzeba będzie już dojeżdżać do Łobzowa lub Krakowa Głównego. 📢 W Rosarium Parku Śląskiego zakwitły róże. Tysiące krzewów róż w największym w Europie ogrodzie różanym W największym w Europie ogrodzie różanym, czyli Rosarium Parku Śląskiego, zakwitły róże. To tysiące krzewów, które można podziwiać na powierzchni 7 ha chorzowskiego ogrodu różanego. Obsadzone krzewami róż kwietniki w kształcie plastra miodu i kwietniki w kształcie soczewek wyglądają przepięknie. W powietrzu czuć kwiatowy zapach. W Rosarium zobaczymy około 300 odmian róż.

📢 Co się stało z pingwinami ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego? Pingwiny tracą pióra i nie mają apetytu. To normalne w tym czasie Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego już od jakiegoś czasu tracą pióra i nie mają apetytu. Niechętnie wskakują też do wody. Co się z nimi stało? Na szczęście to nic takiego. Pingwiny właśnie zmieniają swoje upierzenie. To naturalne zjawisko. 📢 Gdzie na grzyby na Śląsku, Zagłębiu, Jurze czy w Beskidach? Podpowiadamy! Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Oto najlepsze miejsca na grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, którego nie chce zdradzić innym. My jednak podpowiadamy, gdzie najlepiej zbierać grzyby. Zobaczcie naszą galerię. Stad wrócicie z pełnymi koszykami - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te miejsca.

📢 Atrakcje turystyczne w Bielsku-Białej i okolicach. W tych miejscach nie będziesz się nudzić Bielsko-Biała i jego okolice to wyjątkowo malowniczy region, w którym trudno się nudzić. Zobacz, jakie atrakcje turystyczne czekają na Ciebie.

📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami. 📢 TOP 12 najmodniejszych osiedli w Katowicach. Tu wszyscy chcą mieszkać, choć nie każdego na to stać Najmodniejsze osiedla Katowic - które to Waszym zdaniem? Bażantowo, Koszutka, Trzy Stawy, a może Dębowe Tarasy? To o mieszkania w tych lokalizacjach najczęściej pytają klienci i to tu mieszkania sprzedają się najszybciej. Ale nie każdy może tu mieszkać. Raz, że ceny są wysokie, nierzadko na mieszkanie trzeba wydać milion, dwa - nie ma wielu mieszkań na sprzedaż w tej lokalizacji. Zobaczcie Top 10 najmodniejszych osiedli Katowic. Kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Poszukiwani w woj. śląskim za kradzieże rozbójnicze. Można pomóc policji. Widzieliście ich? W galerii znajdziecie zdjęcia i opisy poszukiwanych za kradzieże rozbójnicze w woj. śląskim. Jeśli kiedykolwiek ich widzieliście, zgłoście to policji.

📢 20 rzeczy, których Czesi zazdroszczą Polakom! Wiedziałeś o tym? Wielu będzie zaskoczonych! Polacy często narzekają na życie w swoim kraju i cechy swoich rodaków. Tymczasem nasi sąsiedzi zza południowej granicy zazdroszczą nam wielu rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Czeski serwis internetowy G.cz. przygotował zestawienie powodów, dla których lepiej urodzić się Polakiem niż Czechem. Zobaczcie 20 z nich - kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 Pobili i okradli pasażera autobusu linii 50 w Siemianowicach Śląskich. Rozpoznajesz podejrzanych? Siemianowice Śląskie. Śledczy w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego zabezpieczyli nagranie z monitoringu autobusu miejskiego linii 50. Dzięki temu policjanci dysponują wizerunkiem 2 mężczyzn, którzy według zgłoszenia pokrzywdzonego ukradli mu torbę z zakupionymi kosmetykami. Gdy pokrzywdzony zareagował, został pobity.

📢 Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata. Zobaczcie zdjęcia Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż. 📢 Kup dom w Śląskiem po okazyjnej cenie! Zobacz najciekawsze oferty z czerwca i lipca 2020 LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Kup dom w Śląskiem po okazyjnej cenie! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ 📢 Miss Matura 2020. Uczennice w maseczkach - czyli rzecz o dzisiejszej modzie maturalnej w woj. śląskim [ZDJĘCIA] Dziwna to MATURA! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

📢 Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kontra uczelnia. Opowieści niektórych z nich są przerażające. Uczelnia odpowiada Części studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nie podoba się sytuacja na uczelni. Swoje żale wylewają w internecie. Opowieści niektórych z nich są przerażające. Uczelnia odpowiedziała już na tę falę wynurzeń w komunikacie. 📢 Burze z gradem w woj. śląskim - jest ostrzeżenie [11.06.2020]. Sprawdź gdzie jest burza [MAPA online] W czwartek 11 czerwca w całym woj. śląskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. Miejscami możliwy grad. O której godzinie możliwe są burze, jak silny będzie wiatr i ile deszczu może spaść? 📢 Palmy powróciły na rynek w Katowicach! To cztery feniksy kanaryjskie [ZDJĘCIA] Jeszcze przed tygodniem katowiccy urzędnicy przekonywali, że nie wiadomo kiedy palmy wrócą na rynek w Katowicach. Powodem miał być koronawirus i fakt, że pod palmami i nad Sztuczną Rawą będą gromadzić się ludzie. Tymczasem feniksy kanaryjskie na rynku już są. Przyjechały z Panewnik, gdzie spędziły zimę i większą część wiosny.

