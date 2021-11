Tygodniowy przegląd prasy 21.11.2021: Katowice, 14.11-20.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Katowic

Przegląd tygodnia: Katowice, 21.11.2021. 14.11 - 20.11.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jarmark Bożonarodzeniowy w Katowicach już się rozpoczął. Na miejscu znajdziemy wiele ciekawych atrakcji, rozrywek i dekoracji – zarówno nowych, jak i tych dobrze znanych z poprzednich edycji. Oczywiście na rynku stanęło także lodowisko. Zachęcamy Was do odwiedzenia tego miejsca. Jest pięknie! Wszystko to zobaczycie na zdjęciach umieszczonych w naszej galerii!

Jeszcze nie tak dawno katowiczanie przychodzili tu na imprezy i koncerty, robili zakupy lub zamawiali rozsławione na całe miasto zapiekanki. Do wielu miejsc w Katowicach, które przez lata zyskały status kultowych, możemy powrócić jedynie w naszych wspomnieniach. Bar pod 4, Gugalander, Akant, stary Supersam... to tylko niektóre z nich. Bywaliście tam? Tęsknicie za nimi? To zajrzyjcie do naszej galerii i przypomnijcie je sobie razem z nami.