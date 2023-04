Trzecia edycja "Ekonomii bez granic" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wśród prelegentów goście z Australii i Ameryki Południowej OPRAC.: Szymon Karpe

Trzecia edycja "Ekonomii bez granic" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach rozpocznie się już jutro, w środę 19 kwietnia i potrwa do piątku 21 kwietnia. To właśnie trzeci dzień projektu będzie najważniejszym i najbardziej bogatym w interesujące wystąpienia goszczących na katowickim UE naukowców z Australii, Nowej Zelandii i Ameryki Południowej. "To profesorowie i eksperci-praktycy o wyjątkowych osiągnięciach w obszarze nauk ekonomicznych" - mówi rzecznik uczelni Marek Kiczka. Piątkowe wykłady pod wspólnym tytułem "Ekonomia bez granic dla Ciebie" przeznaczone są głównie dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, studentów oraz pracowników uczelni, ale ze względu na otwartą formułę i transmisję online zaproszeni są wszyscy chętni.