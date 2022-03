"Trzeba wiedzieć co robić, by realnie pomóc i nie zaszkodzić" mówi Monika Bajka z Domu Aniołów Stróżów

Rozmowa z Moniką Bajką

Najpierw długie miesiące pandemii, izolacji, teraz wojna na Ukrainie. Jak w tym czasie funkcjonuje Dom Aniołów Stróżów?

Ostatnie 2 lata to dla nas bardzo trudny czas. Mimo to funkcjonujemy tak jak zawsze, bo dzieciaki i rodziny, którymi się zajmujemy, ciągle potrzebują pomocy. A teraz potrzebują jej jeszcze bardziej. Dzieci nie wiedzą co się dzieje, są zalęknione. Reagują różnie, jak to dzieci. Jedne się wycofują, drugie są smutne, a inne wygłupiają się i żartują, bo tak radzą sobie z napięciem. Jest więc dużo pracy pedagogicznej, psychologicznej. Potrzeba rozmów z nimi, by miały poczucie bezpieczeństwa, choć nie ukrywam, że dla wychowawców, wielu z nas ta sytuacja też jest bardzo trudna. Tak po ludzku. Każdy – niezależnie od tego czy jest lekarzem, czy pedagogiem – jest też po prostu człowiekiem. Przeżywamy to wszyscy. Jedni bardziej, inni mniej, to zależy od osobowości, charakteru, doświadczenia. Jednak jeśli jesteśmy w służbie ludziom – a taka jest misja Domu Aniołów Stróżów – to trzeba ten dystans złapać i pomagać. Czyli wykonujemy podwójną pracę. Z jednej strony trzeba poradzić sobie ze swoimi emocjami, swoich rodzin. A z drugiej strony dać spokój, bezpieczeństwo i oparcie, by nie przekazywać napięć i lęków. Młodsze dzieciaki wpadają codziennie i wykrzykują to, co słyszą w domach, w telewizji. Jest negatywny stosunek do Rosji, Putina. Trzeba w tym wszystkim pamiętać, że jest cały szereg problemów, z którymi dzieci mierzą się od dawna. Problemy domowe czy sytuacja szkolna. Ta w czasie pandemii była dramatyczna i nie zmieniła się nagle w dobrą i spokojną. Jednocześnie jest bardzo pozytywne, że udaje się nam - poprzez codzienną pracę, rozmowy – uczynić z nich takich sojuszników pomocy innym ludziom. Pokazywać, że są osoby w trudniejszej sytuacji, którym trzeba pomóc.