Trwają przygotowania do inwestycji przy ul. Bocheńskiego. Miasto przeprowadzi konsultacje. Będzie można wziąć w nich udział przez internet

Mieszkańcy pomogą stworzyć projekt przedłużenia ul. Bocheńskiego w Katowicach

W którym kierunku ul. Bocheńskiego zostanie przedłużona?

Proponowane są trzy warianty. Pierwszy w kierunku południowym, równolegle do ul. Dobrego Urobku, wzdłuż terenów dawnej linii kolejowej do ul. Hadyny. Drugi i trzeci są przesunięte na zachód od pierwszego. W wariancie drugim do ul. Kijowskiej, natomiast w wariancie trzecim, do ul. Hadyny.