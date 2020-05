Trwa zbiórka na respirator dla Szpitala Bonifratrów w Katowicach. Powstał utwór promujący akcję. To "Modlitwa o tlen"

Zbiórka miała już dwie muzyczne odsłony. Jeszcze w kwietniu Chór Uniwersytetu Ekonomicznego nagrał utwór "Aniołem być" zachęcający do udziału w akcji. Kolejny miał premierę pod koniec kwietnia, to „Modlitwa o tlen”, którą wykonują absolwenci śląskich uczelni (Mateusz Czajka – tekst, Paweł Płoskoń – śpiew, kompozycja, Bartosz Kalicki – piano, miks, Szymon Bisaga – perkusja, Maciej Kitajewski – kontrabas, mastering, Łukasz Krusz – skrzypce, Kuba Łępa – saksofon, Kinga Norberczyk – kierownictwo produkcji, Marek Mildner – montaż).

Akcję „Respirator dla Aniołów Stróżów” jeszcze w marcu zainicjował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Była to odpowiedź na apel katowickiego Szpitala Zakonu Bonifratrów o pilną potrzebę zaopatrzenia lecznicy w respiratory dla pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii dotkniętych chorobą Covid-19. Na zakup sprzętu potrzeba 140 tys. zł.

- Utwór wskazuje na to, że omijanie głębszego spojrzenia na trudne tematy prowadzi do łatwo sprzedających się banałów, takich jak: "wszystko będzie dobrze" czy "kiedyś wyjdzie słońce". Aby w to uwierzyć, konieczne jest przejście nie zawsze wygodnej drogi. Żeby poczuć sens powinno się realizować działania w postawie pełnej otwartości na wyzwanie, jakim jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za siebie i innych – zwracają uwagę pomysłodawcy. I dodają: „Zbiórka na respirator dla Aniołów Stróżów daje każdemu z nas możliwość czynienia dobra. Tak ważne jest, aby tej szansy nie zmarnować”