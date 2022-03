Trwa zbiórka krwi dla obywateli Ukrainy. Aby zostać potencjalnym krwiodawcą i znaleźć się w bazie należy zgłosić gotowość poprzez formularz

Polacy nie ustają w niesieniu pomocy dla obywateli Ukrainy. Oprócz ogromnego zaangażowania w punktach wsparcia dla uchodźców, organizują się licznie przy zbiórkach darów rzeczowych oraz sami dostarczają najpotrzebniejsze produkty dla mieszkańców ogarniętego wojną kraju. Na granicę polsko-ukraińską oraz wszędzie tam, gdzie można dostarczyć pomoc transportowane są niezbędne rzeczy jak żywność długoterminowa czy leki i wyroby medyczne. Wśród wielu form wspierania Ukraińców pojawiła się także możliwość oddawania krwi, przeznaczonej dla obywateli Ukrainy. Na stronie Narodowego Centrum Krwi uruchomiono formularz, za pośrednictwem którego można zgłaszać swoją gotowość do donacji.

Można zgłosić się tylko przez specjalnie uruchomiony formularz

Akcja zbiórki krwi, przeznaczonej dla mieszkańców pogrążonego w wojnie kraju za wschodnią granicą Polski ruszyła z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W ramach tych działań, powstaje baza osób gotowych oddać krew. Każdy, kto zechce podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi powinien wypełnić formularz, dzięki któremu znajdzie się wśród potencjalnych darczyńców. – Mając na względzie wyjątkowe okoliczności, jak również szczególne zaangażowanie Polaków i chęci do oddania krwi dla obywateli Ukrainy, opracowany został formularz, w ramach którego możliwe jest zgłoszenie gotowości do oddania krwi, jako pomoc dla naszych sąsiadów – można przeczytać na stronie Narodowego Centrum Krwi.

W Polsce krwi nie brakuje, a potrzebujący są za wschodnią granicą

Do włączania się w akcję krwiodawstwa pod hasłem „Gotowi oddać krew” zachęca też Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. – Z uwagi na fakt, że dzięki ofiarności Honorowych Dawców Krwi na chwilę obecną stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce są na wysokim poziomie, poprzez formularz możliwe będzie zgłoszenie gotowości do oddania krwi, jako pomoc dla naszych Sąsiadów – twierdzi RCKiK w Katowicach. Dobrą sytuację w zakresie magazynowanej krwi w skali całego kraju potwierdza Narodowe Centrum Krwi. – Dzięki szczególnej aktywności Krwiodawców, świadomości w zakresie dzielenia się krwią, wzrastającej edukacji i, co bardzo ważne, współpracy z publiczną służbą krwi, stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce na chwilę obecną są wystarczające.