Trwa przebudowa Dworcowej w Katowicach ZDJĘCIA Burzą szalet zlokalizowany pod ulicą

Przypomnijmy, że przebudowa Dworcowej w Katowicach rozpoczęła się w połowie listopada, a 12 grudnia pracy weszły w kolejną fazę. Tego dnia zamknięto dla ruchu niemal cały przebudowywany odcinek ulicy (fragment od Mariackiej do św. Jana), pozostawiając dojazd jedynie do hotelu.

Szalet od lat już nie działał, a wcześniej – gdy był dostępny – nie zachwycał ani czystością, ani wystrojem, mimo to był jednym z niewielu takich miejsc w centrum Katowic. Po przebudowie rynku nowa publiczna toaleta powstała w pawilonie na placu przed Skarbkiem. Nie ma natomiast planów by szalet wrócił na przebudowaną Dworcową, ale jeszcze w ubiegłym roku planowany był na Tylnej Mariackiej.

Trwa przebudowa Dworcowej w Katowicach. Od ubiegłego tygodnia front robót znacząco się powiększył i rozpoczął się demontaż nawierzchni z kolejnego fragmentu ulicy. We wtorek rano ciężki sprzęt burzył też toaletę publiczną zlokalizowaną pod ulicą.

Dworcowa będzie deptakiem. Powstanie Plac Dworcowy

Do zmian na Dworcowej kierowcy muszą przywyknąć. - To kolejny element metamorfozy śródmieścia, która polega na odzyskaniu przestrzeni dla pieszych. Kierowcy muszą przyzwyczaić się do zmian w centrum miasta w zakresie polityki parkingowej, a także na ul. Dworcowej, która staje się deptakiem miejskim – przypomina Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Co istotne, w związku z zamknięciem kolejnego fragmentu Dworcowej, dojazd do posesji na ulicy Dyrekcyjnej odbywa się tylko i wyłącznie od ulicy Warszawskiej. Jednocześnie urzędnicy zastrzegają, że nie zmieniają się przepisy w zakresie wjazdu na wyłączone z ruchu ulice: Mariacką, Mielęckiego, Staromiejską, Stanisława, Dyrekcyjną.

- Ulice te, bez względu na prowadzone prace przy ul. Dworcowej, pozostają wyłączone z ruchu kołowego. Wjazd jest możliwy tylko z odpowiednim zezwoleniem lub na określonych zasadach w przypadku dostaw - mówi Piotr Piętak, zastępca komendanta straży miejskiej. Jak wylicza od rozpoczęcia przebudowy Dworcowej, czyli od 14 listopada strażnicy potwierdzili w tym rejonie 112 wykroczeń drogowych.