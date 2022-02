Trwa nabór do 6. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Odbędzie się on w grudniu 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Monika Jaracz

Trwa nabór do 6. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Odbędzie się on w grudniu 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wydarzenie będzie jednym z najważniejszych elementów przygotowań Katowic do pełnienia funkcji Europejskiego Miasta Nauki 2024.