Trwa budowa Qubusa w Katowicach. Hotel powstaje tuż nad Rawą. Konstrukcja budynku powoli wychodzi z ziemi

Hotel ma mieć 4 gwiazdki i 97 pokoi, a do tego restaurację z barem, sale bankietowo – konferencyjne, strefę fitness, a także – uwaga - zielony taras z widokiem na Rawę. Pod budynkiem będzie garaż podziemny. Powierzchnia całości ma wynieść 5500 m kw.

Na tak wymagającej działce dotąd w Katowicach nikt hoteli nie budował. To wąski, skośny skrawek terenu między ulicą Moniuszki a rzeką Rawą. Dawniej w tym miejscu działał warsztat samochodowy , teraz powstaje hotel Qubus. Inwestorem jest Hotel Inwest, projekt wykonała Pracownia Architektoniczna Czora&Czora, a designem zajmie się studio architektury wnętrz MIXD.

Dodajmy, że inwestycja przy Moniuszki to powrót marki Qubus do Katowic po kilku latach przerwy. Od 2004 roku hotel sieci znajdował się w wieżowcu Altus (zajmował 11 najwyższych kondygnacji w 27-piętrowym wysokościowcu i oferował 150 pokoi). Wyprowadzka nastąpiła w grudniu 2016 roku. Niedługo potem w Altusie otwarto 4-gwiazdkowy Courtyard by Marriott.

W Katowicach trwają budowy kilku dużych hoteli. Wszystkie będą 4-gwiazdkowe

Warto dodać, że Qubus to niejedyny hotel budowany w stolicy aglomeracji śląskiej. Największy będzie ten przy alei Korfantego na działce po Varietes Centrum u Michalika. To Puro, który ma mieć 14 kondygnacji naziemnych, dwie podziemne, ponad 240 pokoi i zaledwie 38 miejsc parkingowych w podziemnym garażu. Do tego sky bar na przedostatniej kondygnacji i taras widokowy na szczycie budynku.