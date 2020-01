Trwa budowa hotelu Qubus w centrum ZDJĘCIA Powstaje nad brzegiem Rawy

Nowy Qubus w Katowicach powstaje przy ulicy Moniuszki, zatem całkiem niedaleko od swojej dawnej lokalizacji i Altusa. To wymagająca działka: niewielka, skośna, a do tego tuż nad brzegiem rzeki Rawy.

Qubus wraca do Katowic po kilku latach przerwy. Przypomnijmy: od 2004 roku hotel tej marki znajdował się w wieżowcu Altus (zajmował 11 najwyższych kondygnacji w 27-piętrowym wysokościowcu i oferował 150 pokoi). Wyprowadził się w grudniu 2016 roku. Niedługo potem jego miejsce w Altusie zajął również 4-gwiazdkowy Courtyard by Marriott. Przedstawiciele Qubusa już wówczas zapowiadali, że być może sieć wróci do stolicy aglomeracji. Niespełna trzy lata później w centrum miasta ruszyła budowa nowego hotelu.

Tak przedstawiciele inwestora mówili o tym projekcie w 2019 roku: - Katowice jako serce aglomeracji śląskiej są bardzo dobrym miejscem na inwestycję. Zdajemy sobie z tego sprawę, bowiem przez 13 lat efektywnie rozwijaliśmy na tym rynku nasz obiekt Qubus Hotel Prestige Katowice. Przyjazna polityka inwestycyjna włodarzy miasta oraz otwartość we współpracy sprawiają, że z radością wracamy do Katowic z nowym konceptem – mówi Artur Hajduk, Prezes sieci Qubus Hotel.

- Widzimy jak zmieniają się globalne trendy hotelowe i co za tym idzie rosną wymagania Gości, dlatego projektując Qubus Hotel Katowice zwracamy ogromną uwagę na to, by był on naprawdę przyjazny i w pewien sposób prospołeczny. Aranżując przestrzeń skorzystamy zatem z mebli i dodatków od polskich producentów, nawiążemy współpracę z miejscowymi artystami i w ten sposób zaproponujemy naprawdę przyjazny, kameralny hotel biznesowy – podkreślał Maciej Pabisz, Dyrektor Operacyjny Qubus Hotel

