Trasy rowerowe do 9 km od Katowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Katowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 26 - 27 lutego wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 9 km od Katowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Katowic warto wybrać w weekend 26 - 27 lutego.

Rowerem w pobliżu Katowic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Katowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Katowicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 27 lutego w Katowicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Do Orzesza na urodziny Stopień trudności: 1

Dystans: 74,01 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 189 m

Suma podjazdów: 1 404 m

Suma zjazdów: 1 409 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Katowic Wycieczka do Orzesza miała charakter czysto rodzinny, ale każdy może ją zmodyfikować i pojechać dla własnych celów :)

Wycieczka w dużej mierze po lasach lub lokalnych osiedlach, kilka razy pod górę, ale bez specjalnych problemów.

Jedyna przeszkoda na dzisiejszej trasie, to ogrodzone elektrycznym pastuchem pastwisko z krowami. Wszystko zaznaczone w waypointach.

W tamtym rejonie radzę zmodyfikować trasę, my przeskakiwaliśmy przez rzekę, ale nie każdy będzie się chciał w to bawić :))

Cała reszta do przejechania, chociaż dzisiejszy "w mordę wind" dokuczał :))

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z kumplem do Gliwic Stopień trudności: 3

Dystans: 73,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 389 m

Suma zjazdów: 1 396 m Rowerzystom z Katowic trasę poleca Marek79 Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zimowa Barbie zdobywa Hałdę Murcki Stopień trudności: 1

Dystans: 15,22 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 350 m

Suma zjazdów: 354 m Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca JIMMYtm Kolejna śnieżna wycieczka łamiąca stereotyp nudnej zimy. Przy okazji Barbie odwiedziła pomnik żołnierzy węgierskich rozstrzelanych przez radziecką hołotę "wyzwalającą" te tereny. Co miłe, mogiła zadbana i z zapalonymi zniczami. Potem kierunek na wzgórze Wandy i fajnym trawersem w dół w kierunku hałdy. Na samej hałdzie piękne widoki i cieplej niż na dole! Potem krótkie odwiedziny na lodowisku na Murckach i kierunek Bolina, gdzie odbywały się zawody biegaczy. Krótka kontemplacja ciepłego słońca nad zamarzniętym jeziorem i kierunek dom.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Katowic

🚲 Trasa rowerowa: Barbie po sześćdziesiątce :) Stopień trudności: 1

Dystans: 60,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 1 088 m

Suma zjazdów: 1 103 m Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca JIMMYtm

Rodzinny wypad na parę kilometrów po okolicy.

trasa mieszana, szutrowo asfaltowa z paroma kilkumetrowymi odcinkami wzmożonej uwagi. Był to zarazem chrzest bojowy mojego nowego nabytku, Trek Stache! Owszem, Stasiek zagości na okolicznych szlakach na dłuższy czas ;) sama trasa łatwa i przyjemna, jednak bez jakiś specjalnych miejsc gdzie można by się było zatrzymać na małe co nieco. A zatem polecam parę snickersow w plecaku :))

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbie na Trójstyku vel Trójkącie Trzech Cesarzy... i nie tylko Stopień trudności: 1

Dystans: 41,66 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 855 m Trasę dla rowerzystów z Katowic poleca JIMMYtm

Dziś lightowo, Trójstyk czyli inaczej Trójkąt Trzech Cesarzy. Miejsce gdzie na ponad 100 lat Polska zniknęła z map świata. Miejsce gdzie podczas rozbiorów polski stykały się trzy państwa które się do tego przyczyniły.

Jako ciekawostka: Obecnie pomnik ma inną wymowę niż przed 2007. Wcześniej informował jaki region do kogo należał na przestrzeni dziejów. Jakie państwa zagrażały i zajmowały ten teren. Przypominał jak burzliwe są dzieje tej części europy.

Dziś tylko enigmatyczny tekst o dawnym podziale europy.

Moim zdaniem fałszuje to historię tych ziem i przodków na niej żyjących. W dodanych zdjęciach dwie różne wersje pomnika na trójstyku, Która Waszym zdaniem prawdziwsza?

Sama trasa od Giszowca, aż do Elektrowni Jaworzno to asfalt, potem do ul. Orląt Lwowskich w Mysłowicach, piękna widokowo ścieżka z dala od cywilizacji, dalej już różnie, trochę asfaltu trochę szutrów. Same tereny Stawów Hubertus godne polecenia jako miejsce odpoczynku,

Oczywiście nie zabrakło pysznego jedzenia na 3 stawach i deseru na Nikiszu.

Nawiguj

