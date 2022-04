Trasy rowerowe do 9 km od Katowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Rowerem w pobliżu Katowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Katowicach ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Katowicach ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 699 m

Suma zjazdów: 1 674 m

Rowerzystom z Katowic trasę poleca Pana79

Nikiszowiec-Zawodzie-Bogucice-Sadzawki-Pszczelnik-Bańgów-Siemianowice Śl. Rynek-Bogucice-Zawodzie-Muchowiec-Ochojec-Kostuchna-Podlesie-Gniotek,z pracy okrężną drogą przez stare śmiecie do domu.Wskazanie licznika 52km trasa o trudności raczej łatwej.Czas przejazdu razem z postojami .Polecam:-D

