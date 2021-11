Trasy rowerowe do 9 km od Katowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Katowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 27 - 28 listopada przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 9 km od Katowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Katowic proponujemy na weekend 27 - 28 listopada.

Ścieżki rowerowe w okolicy Katowic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Katowicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 28 listopada w Katowicach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Nikisz-Siemianowice-Gniotek Stopień trudności: 1

Dystans: 48,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 699 m

Suma zjazdów: 1 674 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Katowic Nikiszowiec-Zawodzie-Bogucice-Sadzawki-Pszczelnik-Bańgów-Siemianowice Śl. Rynek-Bogucice-Zawodzie-Muchowiec-Ochojec-Kostuchna-Podlesie-Gniotek,z pracy okrężną drogą przez stare śmiecie do domu.Wskazanie licznika 52km trasa o trudności raczej łatwej.Czas przejazdu razem z postojami .Polecam:-D

🚲 Trasa rowerowa: Tour z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja oraz III powstania śląskiego Stopień trudności: 1

Dystans: 43,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 837 m Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca Oberfeldkurat 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz wybuchu III powstania śląskiego - myślę, że zbieżność dat nie jest przypadkowa.

Proponowana trasa przebiega m. in. przez Katowice-Ligotę, obok domu, gdzie mieszkał ś.p. Augustyn Keller - powstaniec śląski, później sekretarz Korfantego, a prywatnie mój Pradziadek (celowo nie precyzuję adresu, bo teraz mieszkają tam zupełnie inni ludzie, po co im zakłócać prywatność).

Podobno, jak opowiadała mi moja ś.p. Babcia, pradziadek zupełnie skapcaniał po tym, jak czerwona, sowiecka zaraza opanowała Polskę. Chodził podobno po domu i mamrotał pod nosem "pierońskie gorole, Polska sprzedoły". Historia lubi się powtarzać (i to jako farsa - to chyba Marks).

Następnie kilka pomników osób, pomordowanych przez (jak sami się określają) naród poetów i filozofów. Wiemy kto, ale poli tyczna poprawność każe nazywać ich "nazistami".

Chyba Jaquilne Kennedy powiedziała kiedyś: "zawsze wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk"

Myślę, że nie tylko hanysy powinny czasem zatrzymać się przy takich pomnikach, gorole, a zwłaszcza oni, również (podobnie, jak powstanie warszawskie jest nie tylko "warszawskie", a wielkopolskie nie dotyczy tylko "pyr" poznańskich).

Jak widać na załączonych obrazkach (tylko kilku z wielu) nie wszyscy "witali radośnie" (copywright niejaki Gorzelik).

🚲 Trasa rowerowa: Na Chechło Stopień trudności: 1

Dystans: 54,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 299 m

Suma zjazdów: 1 274 m Trasę rowerową mieszkańcom Katowic poleca Marek79 Wspólna przejażdżka z kumplem Arturem nad zbiornik wodny Chechło. Przejażdżka przejechana po południu po pracy. Trasa biegła z Siemianowic, przez Żychcice, Rogoźnik, dalej kierowaliśmy się już w las i leśnymi ścieżkami dojechaliśmy do zbiornika wodnego Kozłowa Góra, który objechaliśmy starym wałem kolejowym. Pojechaliśmy dalej w stronę Chechła Leśną Rajzą.Tam zrobiliśmy mały odpoczynek, parę fotek i szykowaliśmy się do drogi powrotnej. Droga powrotna prowadziła przez miasteczka Nakło, Chechło, dalej przez park w Świerklańcu i wyjechaliśmy znów obok zbiornika Kozłowa Góra. Dalej wałem i wjechaliśmy na szlak, który prowadzi przez las Dioblina w kierunku Piekar Śl. Dojeżdżając do głównej drogi, skierowaliśmy się w stronę Dobieszowic, ale przy bunkrze zjechaliśmy w prawo i pojechaliśmy szlakiem przez pole wzdłuż trasy A1. Tam spotkaliśmy niezły podjazd, chyba miał z 15% nachylenia albo i więcej, ale daliśmy radę. Stamtąd już z górki w stronę Żychcic wałem wzdłuż rzeki Brynicy. Dalsza droga była już ta sama, co w tamtą stronę, czyli asfaltem do Siemianowic.Trasa łatwa i przyjemna, i pogoda dopisała.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Katowic

🚲 Trasa rowerowa: Barbie wreszcie w Orzeszu Stopień trudności: 1

Dystans: 82 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 1 452 m

Suma zjazdów: 1 508 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Katowic

Bardzo malownicza i łatwa trasa na cały dzień, nawet z 13 nastolatką ;)

Parę technicznych fragmentów, ale dla mniej wprawnych, da się je przejść. Opisane w waypointach :)

W miarę mości prowadzona ścieżkami i duktami polno leśnymi. Jeżeli asfalt to raczej z omijaniem ruchliwych ulic, które są ostatecznością.

Lasy w okolicach Orzesza bardzo ładne i na pewno tam wrócimy.

Trasa jak zawsze na rower górski jak i crossowy.

Bez dwukrotnego szukania córki i nagrody na Nikiszu wyjdzie pewnie z 75 km :) Dystans może się amatorom wydawać spory, ale to złudzenie, z kilkoma przystankami, każdy chętny rowerzysta da radę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbie odkrywa nowe drogi Stopień trudności: 1

Dystans: 42,56 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 683 m

Suma zjazdów: 660 m Trasę dla rowerzystów z Katowic poleca JIMMYtm

Ładna pogoda, kilka wolnych godzin i całkiem atrakcyjna wycieczka nad zalew Dziećkowice. Początkowo miała przebiegać przez okolice trójstyku, ale drogowcy pokrzyżowali nam plany. Moim zdaniem najciekawsza droga nad ten zalew. Mało asfaltu i ciekawe widoki. Spokojnie do przejechania z dzieckiem

Przejazd odcinkiem bliżej A4 wiedzie teoretycznie drogą zamkniętą, własnością Elektrowni Jaworzno, ale nikt się tym nie przejmuje i widzieliśmy tam kilku rowerzystów i miejscowych, a teren wygląda na dziki i nieeksploatowany . Zamiast jechać wałem jak my, można jechać drogą poniżej. Moim zdaniem trasa ciekawa technicznie i krajobrazowo, Jeden czy dwa asfaltowe odcinki da się przeżyć ;)

Trasę można spokojnie zrobić w obie strony tzn jechać najpierw blizej A 4 jak ja, albo bliżej samej elektrowni

