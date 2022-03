Trasy rowerowe do 9 km od Katowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Trasy rowerowe w okolicy Katowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Katowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 marca w Katowicach ma być 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Katowicach ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Jaworznie

Stopień trudności: 1

Dystans: 50,97 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 951 m

Trasę dla rowerzystów z Katowic poleca JIMMYtm

Dzisiejszy rekord temperatury to 47,3 stopni w słońcu, ale to przecież nie jest przeszkodą by wziąć córkę i razem z Barbie pojechać na odnowiony rynek w Jaworznie. Sama trasa bardzo przyjemna, chociaz odcinek nad Białą Przemszą dość piaszczysty i zarośnięty, niestety nie zbyt często przecierany. Nagroda był widok świeżo ściętych przez bobry drzew, jak byśmy ledwo co je sploszyli. Poza tym, odcinkiem trasa urozmaicona i ciekawa. Sam rynek warty zobaczenia że względu na ciekawe fontanny.

