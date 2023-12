Trasy na rower do 9 km od Katowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Katowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 9 km od Katowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Katowic proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Katowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Katowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Katowicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. W niedzielę 17 grudnia w Katowicach ma być 6°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Pustynia Błędowska 26.05.2016 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 111,81 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 928 m

Suma zjazdów: 1 946 m Rowerzystom z Katowic trasę poleca Arturroo1983 112km dystans trasy. Na Pustynię Błędowską chciałem wybrać się już dawno, tylko nie mogłem znaleź czasu, albo pogoda nie dopisywała. Dziś wszystko zlożylo sie idealnie, pogoda była w sam raz na rower i mialem cały dzien wolny. Przebieg trasy był następujący z Michalkowic skierowałem sie w strone Przełajki dalej dojechałem na Grodziec, następnie na Pogorie, Antoniów, Osiedle Młodych Hutników, dalej bezdrożami przez Ręcki Las, Las Trzebiesławiecki, później jechalem przez miejscowości Wiesiółka, Gzichów, Słotwina, Niegowonice, Sadzone Sosinki :-D, Skałbania, Chechło i tak dojechalem do Pustyni Błędowskiej zrobiłem pare fotek i mały pit stop :-P . W droge powrotną ruszyłem przez Chechło, później jechałem przez las i pustynny piach :-o.Dalej trasa prowadzila przez mieściny Wałek, Łazy, Tucznawa, Sikorka, Wygiełzów, Ząbkowice, Piła Ujejska, Kostury dojechałem do Pogori, Grodźca, Przełajki i wróciłem do Siemianowic. Trase polecam wprawionym rowerzystom

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Parki Śląskich Miast Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,56 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 835 m Marek79 poleca trasę mieszkańcom Katowic Dzisiejszą trasę zacząłem z Siemianowic-Michałkowice w stronę Chorzowa-Maciejkowice, przez park krajobrazowy Żabie Doły a wcześniej jeszcze zahaczając o Dolinę Górnika gdzie znajdują się dwa stawy.Park krajobrazowy Żabie Doły składa się z kilku stawów gdzie można spotkać kilka gatunków ptaków między innymi łabędzie, kaczki. Dalsza droga prowadzi w stronę Bytomia Rozbark tam przejeżdżam przez park Adama Mickiewicza, w którym tez można spotkać parę stawików i kładek nad rzeczką Bytomką.Dalej kierujemy się w stronę Szombierek dzielnicy Bytomia przez teren zamkniętej kopalni Szombierki.Następnie kierujemy się przez nowe osiedle obok pola golfowego "Srebne Stawy" w stronę Rudy Śląskiej ale przez osiedla Szombierek i dojeżdżamy do Parku "Fazaniec", który znajduje się na pograniczu Rudy a Bytomia w bardzo urokliwej dolinie.I na tym parku kończymy dalsza droga przebiega przez Rudzką Kuźnicę, Zabrze Biskupice, Rokietnicę, Helenka, Stolarzowice, Stroszek, Radzionków - tam znów wjeżdżamy w Śląski Ogród Botaniczny na Księżej Górze. Stamtąd zjechawszy z góry w stronę Piekar obok Kopca Wyzwolenia kierujemy się w kierunku Dobieszowic,Bobrownik, przez Żychcice, Dąbrówkę Wielką aż do Michałkowic.Trasa średnia, bo trzeba było trochę szukać dróg alternatywnych do przejazdu.Pogoda w sam na rower choć trochę wiało między polami no i pod koniec już chód dawał siew znaki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Vuelta a Wyźyna Katowicka - etap 2: górski Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 624 m Trasę dla rowerzystów z Katowic poleca Oberfeldkurat

Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Katowicach

🚲 Trasa rowerowa: Barbie wreszcie widzi żubra Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 1 204 m

Suma zjazdów: 1 210 m JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Katowic

Dzięki podpowiedzi Pana79 udało się w końcu dojechać i zobaczyć żubry :) Dzięki, stary.

Trasa, jak się dało, to prowadzona leśnymi drogami, jeden dłuższy asfaltowy odcinek pozwala na ominięcie Tychów bokiem, trafił się też jeden zarośnięty trawą, rzadko uczęszczany. Knajpka przy Żubrowisku bardzo ciekawa, dobre dania, ładny wystrój. Niestety brak piw kraftowych, ale nie można mieć wszystkiego :)) koło Furmańca trafiliśmy na piknik z pieczonym świniakiem. Miły pan poczęstował nas darmowym sokiem Tymbarku, dzięki!

Polecam trasę wszystkim, nawet jeżeli żubry nie są wystarczającą atrakcją, to piękne lasy wokoło wynagrodzą kilometry w nogach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Giszowiec na grzańca z kumplem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,62 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 500 m

Suma zjazdów: 1 497 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Katowic

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Katowicach. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Inwestycje w powiecie