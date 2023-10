Transport GZM rozpoczął pracę od… awarii. Nadal nie działa prawidłowo! Pasażerowie są w kropce, nie mogą korzystać z biletów

System Transport GZM nadal nie działa prawidłowo

Aplikacja Transport GZM uruchomiona 1 października miała umożliwić pasażerom transfer danych z karty ŚKUP do nowego systemu, a przejście między systemami miało być proste i bezproblemowe. Jedną z interesujących nowości, które ma oferować Transport GZM jest „podróż start/stop”. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba płacić za bilet z góry – opłaca się jedynie odbyte przejazdy z całego dnia. W teorii brzmi to świetnie – rzeczywistość nie jest już taka różowa. Nowy system rozpoczął działanie od awarii.

- Trzeba przyjść do punku obsługi, ustawić aplikację i zobaczyć, czy ona w ogóle zacznie działać. Jak do tej pory nie działają ani kasowniki, w których mogliśmy kasować bilety z karty ŚKUP, nie działa aplikacja, tylko się denerwujemy – mówi Zofia Draga, pasażerka czekająca w kolejce w Gliwicach.

- Mnie nie udało się do dziś założyć konta, robię to od kilkunastu dni. Nie mam przez kilka dni dostępu ani do ŚKUPu, ani nie mogę założyć konta na Transport GZM, ani migrować pieniędzy z e-portmonetki, ani zapisanych na ŚKUP biletów – pisze czytelniczka.

- Ewentualny brak widoczności biletów na nowym koncie nie oznacza też, że nie można podróżować. Wszystkie zapisane na kartach ŚKUP bilety są cały czas widoczne dla kontrolerów – uspokaja ZTM.

Czy to zapewnienie wystarczy poirytowanym pasażerom? Komentarze w Internecie świadczą, że nie. „Nie ma możliwości się zalogować do systemu mimo odinstalowania i zainstalowania aplikacji”, „na stronie www widać bilet pakietowy. W apce nic nie ma. Apka zresetowana i nadal nic. Czyli wciąż nie działa”, „Brak możliwości zalogowania się do konta. Komunikat, że nie udało się powiązać konta z identyfikatorem - wylogowano automatycznie. Zmiana hasła nie pomaga”, „i po co było to zmieniać? Nie mogło zostać tak, jak było?” – tym podobnych komentarzy są setki.

Warto przypomnieć, że system ŚKUP, który dziś pasażerowie wspominają z sympatią, również nie miał dobrego startu. Przez pierwsze tygodnie działania system często się zawieszał, dodatkowym problemem był brak czytników w niektórych pojazdach komunikacji publicznej. Czas pokaże, czy na Transport GZM, który (nie)działa od 1 października pasażerowie w przyszłości również spojrzą bardziej przychylnie.