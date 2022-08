Tragedia w Katowicach. Z okna jednego z bloków na Korfantego wypadł człowiek. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Netia S.A. uruchomił pierwszą bezpłatną, ogólnopolską Poradnię Telefoniczną 116 123 dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. Skorzystaj z niej jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne). http://116123.edu.pl/