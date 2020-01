2019 rok w Katowicach stał pod znakiem dużych i ważnych inwestycji. Rozpoczęły się przebudowy węzła Giszowiec i ulicy Dworcowej, do tego budowa nowego najwyższego budynku Katowic – 133-metrowego .KTW II, a także budowy kolejnych biurowców, apartamentowców i hoteli. Inwestorzy nie próżnują i planują kolejne projekty. Co w temacie inwestycji przyniesie nam 2020 rok? Zobaczcie nasze podsumowanie TOP 15 najważniejszych inwestycji w 2020 roku w Katowicach

Co przyniesie rok 2020 w Katowicach

Będą baseny, centra przesiadkowe i Plac Dworcowy

W 2020 roku w Katowicach spodziewamy się otwarcia dwóch krytych miejskich basenów w Szopienicach i przy ulicy Kościuszki oraz wznowienia budowy basenu w Parku Zadole w Ligocie (tu miasto zerwało kontrakt z wykonawcą i musi znaleźć nowych budowniczych).Szykuje się też rewolucja komunikacyjna, bo otwarte mają zostać trzy centra przesiadkowe: w Brynowie, Zwodziu oraz przy ulicy Sądowej. Po ich uruchomieniu okaże się czy spełnią pokładane w nich nadzieje i odciążą centrum Katowic z ruchu samochodowego. Jednym z najważniejszych wyzwań dla miasta zdecydowanie będzie otwarcie CP „Sądowa”, które ma pełnić funkcję nowego dworca autobusowego Katowic i zastąpić dworzec działający od lat przy ulicy Skargi. Niestety wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie „Sądowa” zostanie uruchomiona.Na pewno w 2020 roku sporo będzie się działo w temacie przebudowy centrum. Według zapewnień urzędników jeszcze przed końcem trzeciego kwartału ma się zakończyć przebudowa ulicy Dworcowej w zamknięty dla ruchu plac Dworcowy. Oby efekty tej przebudowy były bardziej spektakularne, estetyczne i trwalsze niż to, co dekadę temu udało się zrobić na Mariackiej. Deptak, a zwłaszcza jego nawierzchnia, wygląda dziś fatalnie. Trzymamy kciuki, by Plac Dworcowy stał się lepszą wizytówką miasta.To również w tym roku - prawdopodobnie w połowie 2020 - spodziewamy się finału przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajowej w Piotrowicach, które po zakończeniu prac będzie dwupoziomowe. Niestety w Giszowcu, w rejonie skrzyżowania DK86 i 73 Pułku Piechoty, korki wciąż będą olbrzymie. Finał tej inwestycji, wartej 247,5 mln zł, ma nastąpić dopiero w 2021 roku, ale - jak obiecują katowiccy urzędnicy - utrudnienia dla kierowców zmniejszą się w pierwszej połowie 2020 roku, kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne połączenia DK86 z DK81.Tyle na drogach, a co poza tym? Warto obserwować trwającą od września 2019 przebudowę dawnego Domu Powstańca Ślaskiego przy ulicy Matejki, ale też budowę hotelu Puro w miejscu Centrum u Michalika przy alei Korfantego. Czekamy też na rozpoczęcie budowy kompleksu Nova Silesia w miejscu wyburzonego hotelu Silesia przy ulicy Skargi, a także na finał rewitalizacji Starego Dworca.