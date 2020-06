TOP 12 najmodniejszych osiedli w Katowicach. Tu wszyscy chcą mieszkać, choć nie każdego na to stać

Wracając do modnych osiedli w Katowicach - oczywiście dla każdego w modzie może być coś innego. Jeśli cenicie hipsterskie życie bez samochodu, za to z masą restauracji i pubów w okolicy, będzie to dla Was centrum Katowic. Jeśli potrzebujecie wielkiego SUV-a i ogródka, pokochacie Kostuchnę. Jeśli chcecie mieć widok klasy premium - uznacie, że modna miejscówka to Tysiąclecie, bo to jak stąd widać Park Śląski, nie ma sobie równych. A może modne osiedle to to, gdzie mieszkają sławni w Katowicach ludzie? W takim razie będziecie szukać innej lokalizacji. W naszej galerii znajdziecie TOP 12 najmodniejszych osiedli w Katowicach.