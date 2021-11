Tomasz Kurpierz, pracownik katowickiego IPN, wśród laureatów nagrody Kilo. Otrzymał ją za książkę o Henryku Sławiku

Pracownik katowickiego IPN nagrodzony

Jury, po rozpatrzeniu zgłoszonych przez 105 wydawnictw 288 propozycji książek wydanych w latach 2020–2021, przyznało nagrody w czterech kategoriach: autorskiej, monografii naukowej, edytorskiej oraz w kategorii Varsaviana. Wśród laureatów w kategorii „monografia naukowa” znaleźli się autorzy dwóch książek wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Wśród nich znalazł się Tomasz Kurpierz, pracownik katowickiego oddziału IPN.

Nagrodę I stopnia otrzymał on za książkę "Henryk Sławik 1894–1944. To absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr historii, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach, zajmuje się m.in. historią polityczną i społeczną Górnego Śląska w XX wieku oraz biografistyką, autor i współautor kilku książek, m.in. "Zygmunt Lasocki 1867–1948. Między polityką a działalnością społeczną", czy "„Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic do monografii i dokumenty własne" (współautor Jarosław Neja).

Opowiedział historię Henryka Sławika