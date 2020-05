To pierwszy miejski wielopoziomowy parking w Katowicach. Trzy kondygnacje i 497 miejsc. Trwa montaż elewacji

Wówczas mowa była o dwóch parkingach podziemnych pod placem Chrobrego (naprzeciw gmachu Sejmu Śląskiego) oraz pod ulicą Dworcową. Oba miasto chciało budować w partnerstwie publiczno – prywatnym. W sprawie ogłaszano negocjacje z inwestorami, zatrudniono firmę doradczą, było też zaproszenie do składania ofert na budowę, a cały proces trwał niemal trzy lata. Ostatecznie jednak zainteresowanych inwestorów nie było, a z planów nic nie wyszło.

Za to problem z parkingami w Katowicach nie zmalał, wręcz przeciwnie. Aktualnie w planach jest wielopoziomowy parking w Strefie Kultury, tyle że prawdopodobnie w całości będzie nadziemny. Konkurs na przygotowanie koncepcji został ogłoszony pod koniec marca, natomiast rozstrzygnięcie ma nastąpić jeszcze we wrześniu. Wiadomo, że parking może kosztować, według wstępnych szacunków, około 70 mln zł. Pomieści od 1300 do 1500 samochodów.

Parkingi zaprojektowano również wokół Śródmieścia przy powstających z unijnym dofinansowaniem centrach przesiadkowych. Niewielki naziemny (ze 110 miejscami) jest przy otwartym w ubiegłym roku CP w Ligocie, obok dworca kolejowego. Znacznie większy (na ponad 400 aut), choć również powierzchniowy, będzie przy Centrum Przesiadkowym „Zawodzie” w rejonie ulic Bagiennej i 1 Maja. Natomiast jedyny wielopoziomowy powstał przy CP Brynów.