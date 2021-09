To pierwsze osiedle wybudowane w ramach programu "Mieszkanie Plus" w Katowicach. Umowy podpisało 300 rodzin

Osiedle Nowy Nikiszowiec, właśnie dostało szanse na zdobycie architektonicznego Oskara. Projekt osiedla powstał w pracowni 22ARCHITEKCI. Teraz powalczy o nagrodę w wysokości 60 tysięcy euro, ufundowaną przez Komisję Europejską i Fundację Miesa van der Rohe. To prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych projektów trafia do architektów co dwa lata. Nominacje są zgłaszane przez ekspertów z Europy, krajowe stowarzyszenia zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody. Tymczasem, nowe osiedle powoli się zapełnia. 300 spośród 513 mieszkań ma już wynajmujących.

Osiedle Nowy Nikiszowiec powstało niespełna dwa kilometry od zabytkowej dzielnicy jaką jest Nikiszowiec, architektoniczna perełka na mapie Katowic i Śląska. Nowe osiedle nawiązuje do pierwowzoru. Architekci z renomowanej warszawskiej pracowni 22 Architekci, zaproponowali by elewacja pięciu budynków, miała kolor cegły z charakterystycznymi czerwonymi lamówkami. Budynki są usytuowane tak, by tworzyć kwartały z wewnętrznymi dziedzińcami o różnym ukształtowaniu terenu. Jest tu dużo zielonej przestrzeni, a także place zabaw dla dzieci i wspólny duży dziedziniec dla całego osiedla. Zaprojektowano tu alejki spacerowe wśród wysokich drzew, ozdobnych krzewów i traw, a także kolorowych kwiatów. Każda klatka zaprojektowana w tych budynkach wygląda inaczej, jednak każda nawiązuje do górnictwa i industrialnego stylu. Przy drzwiach wejściowych do klatek powstały szklane mozaiki. W środku czerwone skrzynki na listy i industrialne lampy, wyglądem nawiązujące do tych górniczych.