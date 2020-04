To koniec Novo, znanej restauracji finalisty programu Top Chef, na ulicy Warszawskiej w Katowicach

Przypomnijmy. Lokal przy Warszawskiej 15 działał od wiosny 2017. Stoi za nim m.in. Przemysław Błaszczyk, finalista drugiej edycji programu „Top Chef”. Novo to był lokal z ambicjami - specjalizowało się we włoskiej kuchni, z pizzą na czele, ale nie tylko. Serwowano tu flaczki, gicz, różne dania wykwintne i nietanie. W weekendy i wieczorami trudno było znaleźć wolny stolik. Latem - miejsce w klimatycznym, obrośniętym bluszczem ogródku. Butelka najdroższego wina kosztowała ponad 1000 zł.

To koniec, znikamy z Warszawskiej - napisali na Facebooku 23 kwietnia 2020 po południu współwłaściciele restauracji Novo w Katowicach. W trzy godziny "dorobili się" 392 zapłakanych emotków, kilku zdumionych, złych, niewiele lajków. I ponad setki komentarzy, które można streścić: jedliśmy u was wiele pysznych rzeczy, cierpimy, trzymamy kciuki za Sezo'novo. Informację komentowali goście, ale też inni znamienici restauratorzy z Katowic.

Z trudem przychodzi nam napisać do Was te słowa, jednak na końcu zdania należy postawić kropkę. Życie pisze nam różne scenariusze, czasem mniej, czasem bardziej zagmatwane. Ten, którego początek nastąpił w piątek 13 marca nie mieścił się w wyobraźni żadnego z naszej trójki. Najzwyczajniej nie mamy wyobraźni dramatycznej.

Ta historia dobiegła już końca, nie spotkamy się przy stole na Warszawskiej 15, nie otworzymy dla Was butelki wina czy piwa. Nie zaparzymy kawy. Przez okno z kuchni nie uśmiechnie się do Was szef, nie wyjdzie też napić się z Wami domowego limoncello (tak na marginesie, to zrobiliśmy na urodziny „kilka” litrów).

Staraliśmy się Was karmić i poić najlepiej jak potrafiliśmy. W tym miejscu chcielibyśmy ukłonić głowy przed naszymi pracownikami, bez Ich zaangażowania nie bylibyśmy w stanie zrobić kroku do przodu, odnieść wielu sukcesów i wyciągać wniosków z porażek. Podziękowania należą się również naszym dostawcom, którzy znając nasze kaprysy co do utrzymania jakości starali się spełnić nasze oczekiwania.

Lokal na Warszawskiej ma na obecną chwilę nowego właściciela, który miejmy nadzieję nie będzie starał się powielić naszego pomysłu. My wracamy do korzeni, do miejsca, od którego wszystko się zaczęło.

Planujemy je dla Was wyremontować, odświeżyć i zapewnić funkcjonowanie nawet w czasie niepogody. Pewnie nam trochę to zajmie, ale damy z siebie wszystko, aby się odbudować i powstać lepszymi i silniejszymi. Mamy nadzieję, bagaż doświadczeń i baniak limoncello, który odkorkujemy jak tylko to wszystko wróci do względnej normalności i otworzymy dla Was nasz letni ogród jakim jest sezo’novo. Jeśli życie jest jak kartka papieru, na której piszemy historię, to my głęboko wierzymy, że zapiszemy niejedną kartkę. Jeszcze będzie pięknie!!