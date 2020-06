To będzie najwyższy budynek w Katowicach. Biurowiec KTW II jest już wyższy niż Stadion Śląski

Takiego lotniska nie znacie. Reżim jak w szpitalu

Zakaz wejścia do terminali, bramki do pomiaru temperatury, automaty do bezdotykowej dezynfekcji rąk, przegrody z pleksi - lotnisko w Pyrzowicach szykuje się do wznowienia lotów po przerwie spowodowanej koronawirusem. Będą zupełnie nowe zasady dla pasażerów. Zobaczcie, jak wygląda...