Te śląskie zakłady emitują najwięcej dwutlenku węgla w regionie! Oto lista TOP 20. Gdzie jest najgorzej?

Jak poinformowało nas KOBiZE - Zestawienie zostało przygotowane na podstawie raportów złożonych do Krajowej bazy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2022 r. poz. 673), przez podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje. Raporty te wprowadzane są do Krajowej bazy w terminie do końca lutego każdego roku i zawierają informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10 ww. ustawy, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Należy dodać, że dane wprowadzane do Kb podlegają zmianom wynikającym m.in. z wprowadzania przez nowe podmioty raportów do Krajowej bazy, czy ze składania ewentualnych korekt raportów.