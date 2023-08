Te robale pchają się teraz do naszych domów! Śmierdzą, żądlą, gryzą. Na samą myśl przechodzą ciarki

Uważajcie! Te robale pchają się teraz do naszych domów! Śmierdzą, żądlą, gryzą

Czy wiecie, że każdy z nas podczas życia zjada około 3 kilogramów robaków? Co prawda nie ma na to dokładnych danych, ale są to wartości przyjmowane. Ohyda, prawda? To nie jest jedyny problem związany z insektami. Niestety jesień to okres, w którym do naszych domów dostaje się ich naprawdę dużo. Szukają ciepłego miejsca na przetrwanie czasu jesienno - zimowego. Niektóre z nich mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, dlatego powinniśmy zawsze dobrze rozejrzeć się po mieszkaniu przed pójściem spać, by nie przydarzyła się nam jakaś nieprzyjemna niespodzianka. Niektóre z nich gryzą, inne pozostawiają za sobą nieprzyjemny odór, wygląd niektórych z nich też może przerażać...