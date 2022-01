Te morderstwa wstrząsnęły woj. śląskim w 2021 roku. Zabił ciężarną 13-latkę, zabrał dziecko z placu zabaw... IŚ

POLICJA. W 2021 roku w woj. śląskim doszło do wielu brutalnych przestępstw. Do najgłośniejszych spraw należą m.in. potrójne zabójstwo w Borowcach i trwające nadal poszukiwania podejrzanego Jacka Jaworka oraz porwanie z placu zabaw i zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Kliknij w „zobacz galerię" i sprawdź, do jakich zbrodni jeszcze doszło.