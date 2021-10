Tattoo Konwent 2021 w Katowicach. Niezwykłe tatuaże i jeszcze bardziej ciekawa moda. Zajrzyjcie na stoiska z ubraniami w MCK

Ponad 300 tatuatorów z 60 studiów z całego kraju i co najmniej 20 razy tylu odwiedzających gości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym podczas Tattoo Konwentu 2021 w Katowicach. Podczas tej imprezy można poznać nie tylko szeroki wachlarz tatuatorskich styli i poznania nowych technik w sztuce zdobienia ciała, ale także zapoznać się z modą.

Na stoiskach z odzieżą każdy znajdzie coś dla siebie. Są tu ubrania i dodatki ściśle związane ze sztuką tatuażu, nawiązujące do stylistyki Meksyku czyli Santa Muerte, ale także do śląskiego folkloru. W tej stylistyce znajdziecie plecaki, chusty, czapki, torebki biodrowe, a także ubrania nawiązujące do afrykańskiego stylu, amerykańskich kreskówek czy motocykli. Jest też sporo dodatków m.in. paski nabite ćwiekami, koraliki, kolorowe skarpetki, kubki. Spotkacie tu także śląskie marki i charakterystyczne jeansowe ramoneski i koszule w kratę.