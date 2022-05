Tam bawią się Ślązaczki! Zobacz zdjęcia z jednego z największych klubów na Śląsku, z weekendu majowego red.

Jak wygląda zabawa klubowa w woj. śląskim? Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia. Kluby w regionie jak co weekend, prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przetacza się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy ludzi od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w majówkę, w katowickim klubie Pomarańcza. Piękne kobiety, przystojni panowie, świetna muzyka... Zobacz te zdjęcia.