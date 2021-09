Takie widoki mieliśmy z Zeppelina w Katowicach. Miasto w budowie, nowe osiedla i dźwigi - zobaczcie ZDJĘCIA

Znów o tym sterowcu! Ale tym razem - co z niego widać. Katowice z góry we wrześniu 2021 prezentują się... No właśnie, jak? W galerii - zdjęcia, zrobione z Zeppelina 14 września 2021. Nie będzie zbyt wielu fotografii centrum, które często oglądacie na pięknych zdjęciach z drona na Instagramie czy Facebooku, ale miejsca, które rzadziej stają się kadrami fotografów. Inwestycje mieszkaniowe i nowe budynki na południu miasta, osiedlu Tysiąclecia, Muchowcu, Brynowie... Z góry bowiem najlepiej widać, że Katowice to wielki plac budowy. Powstają i ogromne bloki, i kameralne osiedla. Najmniejsze wolne działki w atrakcyjnych miejscach zapełniają się domkami. Czy jest ładnie?

Zobaczcie w galerii zdjęcia Katowic z góry.