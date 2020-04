Tak wyglądał luksus 20 lat temu. Oto wnętrza hotelu Silesia w Katowicach

Oto wnętrza hotelu Silesia w Katowicach. Szyk z PRL-u. Boazerie, wykładziny, skórzane sofy, drewniane meble i budka z internetem. Tych wnętrz już nie ma, a to jeden z ostatnich zdjęć działającego hotelu. Silesia to był luksusowy hotel. Otwarto go w 1971. Istniał nieco ponad 35 lat. Dziś w jego miejscu ma powstać nowy kompleks hotelowo-biurowy.

Zamiast obrazu, na ścianie mapa, drewniane szafki, wzorzyste wykładziny w holu i salach, no i hot spot w budce w recepcji. Pamiętacie taki hotel Silesia? Tak było w latach 90. i na początku dwutysięcznych. To były ostatnie lata działalności hotelu, ale wciąż jednak widać było echa dawnego splendoru. Nic dziwnego, to był jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Katowicach. Silesia należała do Orbisu. Wszystkie pokoje miały telewizor, telefon, łazienkę. W hotelowej restauracji serwowano kawior, krewetki i raki. Ściany wyłożone były boazerią, sufit w kamyczkach, ozdobne elementy z metaloplastyki i kilimy - to był szyk z PRL-u, który dziś, po latach, znów ma admiratorów i staje się coraz modniejszy. Cztery gwiazdki. Obok, w parterowym pawilonie - Pewex. Silesia jako jedyny hotel należący do spółki, na stałe zdobył nagrodę prezesa Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki za najwyższą jakość i najlepsze obroty w całym kraju. Spójrzcie na te zdjęcia z początku lat dwutysięcznych. Są na nich puste wnętrza działającego jeszcze hotelu. A jeśli dobrze się przyjrzycie, zobaczycie przez pokojowe okna panoramę Katowic, jakiej już nie ma. Zobacz galerię (18 zdjęć) Nocowali tu Aleksander Kwaśniewski, Charles Aznavour, Czesław Miłosz czy Andrzej Wajda, a także narodowe drużyny piłkarskie Niemiec i Szwecji. W czasach świetności pracowało tu 300 osób, w tym aż 30 pokojowych. Otwarcie hotelu Silesia i jego historia Zaprojektowany przez architekta Tadeusza Łobosa, został oddany do użytku w 1971 roku. Na otwarcie w maju 1971 roku do hotelu przyjechali partyjni dygnitarze. Uroczyście przecięto wstęgę. Na gości czekało prawie 200 pokoi, w tym sześć apartamentów, wszystkie z łazienkami, z telewizorami, radioodbiornikami i telefonami. Goście mogli korzystać z kantoru, salonu fryzjerskiego, kawiarni, kiosku i Peweksu. „Szanownej dyrekcji, kierownictwu i personelowi hotelu Orbis-Silesia w Katowicach składam serdeczne podziękowania za przemiłe przyjęcie mnie jako pierwszego gościa hotelowego w dniu 10 maja 1971 roku. Pragnę tą drogą złożyć państwu gorące życzenia pomyślności w pracy zawodowej, dużo uśmiechu i życzliwej atmosfery ze strony gości hotelowych" - napisała Zofia Plecinoga z Jeleniej Góry. Jej wpis był pierwszym, jaki pojawił się w pamiątkowej księdze hotelu Silesia. W księdze był też wpis Krzysztofa Pendereckiego (narysował pięciolinię z nutami), Kazimierza Kutza ("szkoda, że nie jestem młody, bo chętnie bym u was poszedł w prokreację"). Wpisali się tu wnuczka Wojciecha Korfantego, noblista Josif Brodski, Urszula Sipińska (pracownicy mówili, że była przemiłą klientką), Jerzy Maksymiuk, Czesław Miłosz, który 12 października 1999 roku napisał, że to trzecia jego wizyta w tym miejscu, i ma nadzieję, że nie ostatnia. Ale była ostatnia. Ostatnie zdjęcia hotelu przed wyburzeniem, luty 2005 Hotel swoją działalność hotel zakończył w maju 2006 roku. Towarzyszyliśmy pracownikom hotelu podczas ostatnich dni pracy w Silesii. Meble pojechały do innych hoteli. Los hotelu został przesądzony wcześniej, bo w 2004 roku. Zapadła decyzja o sprzedaży działki. W roku 2020 po hotelu nie ma już śladu. Został wyburzony, a w jego miejscu stanie nowy kompleks hotelowo-biurowy. Inwestorem jest firma Vastint.