Tak będzie teraz wyglądać wizyta w barze czy w restauracji. Oto zasady sanitarne dla klientów

zobacz galerię (9 zdjęć) Bary i restauracje 18 maja zostały otwarte wraz z wdrożeniem przez rząd trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Funkcjonuja jednak na zupełnie nowych zasadach niż przed pandemią koronawirusa. Zasady bezpieczeństwa w barach i restauracjach są rygorystyczne, nie dziwi więc , że pojawia się szereg pytań Sprawdź w galerii, oto 7 najczęściej pytań i wątpliwości o działanie barów i restauracji od 18 maja. Zobacz na kolejnych zdjęciach >>> zobacz galerię (9 zdjęć)

Bary i restauracje otwarte są od poniedziałku 18 maja. Otwierają się dla klientów wraz z wdrożeniem przez rząd trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Funkcjonuja na zupełnie nowych zasadach niż przed pandemią koronawirusa. Zasady bezpieczeństwa w barach i restauracjach są rygorystyczne, nie dziwi więc , że pojawia się szereg pytań np. o to, ile osób przy stoliku, czy można będzie skorzystać z toalety, co z maseczkami w barach i restauracjach, jak w ogóle zamówić posiłek. Mamy dla Was FAQ sporządzone na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Bary i restauracje, oto zasady dotyczące klientów. Kliknij w "zobacz galerię" i czytaj więcej.