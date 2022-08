Tak bawią się ŚLĄZACZKI! Oto zdjęcia z imprez weekendowych w klubie Energy 2000 w Katowicach

Tak bawią się ŚLĄZACZKI! Zobacz zdjęcia z imprez weekendowych w klubie Energy 2000 w Katowicach

Kluby w regionie jak co weekend, prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przetacza się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy ludzi od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Jednym z popularniejszych w województwie jest katowicki klub Energy 2000.

W ostatni piątek 19 sierpnia zorganizowano tam AVI & LOUIS VILLAIN, w ramach Hip-Hop Night - panowie zaprezentowali swoje hity: "JAK MAM ŻYĆ?”, "AMG”, "MANIFEST”, "EPITAFIUM” i wiele innych; natomiast w sobotę 20 sierpnia odbyła się impreza "STICKERS NIGHT" - to jedyna taka impreza w POLSCE, w czasie której każdy może dobrać specjalne naklejki dla siebie, np. Kocham i niech tak zostanie, Try Me, Mam Zasady...