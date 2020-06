Szymon Hołownia w Katowicach. "Chciałbym zademonstrować moją solidarność ze Śląskiem"

Ka końcówkę kampanii wyborczej Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta RP, przyjechał do Katowic. - Cieszę się, że mogłem przed wyborami jeszcze do was przyjechać. Tym bardziej, że chciałbym zademonstrować moją solidarność ze Śląskiem - mówił Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia w Katowicach mówił o swoim programie „Gospodarka na Pokolenia" i programie „Klimat na Wzrost". - Oba te dokumenty tworzą całościową wizję sprawiedliwego rozwoju gospodarczego i sprawiedliwej transformacji energetycznej dla Polski w odniesieniu do kwestii kopalń. Nasze stanowisko podsumowuje hasło: Chrońmy górników – nie kopalnie - podkreślał kandydat na prezydenta RP. Szymon Hołownia podkreślił, że z bólem dowiadywał się o tym, jak śląskie kopalnie stawały się kolejnym centrum epidemii koronawirusa. Podkreślał, że rząd znów nie zareagował na czas - za późno i bez konsultacji wcisnął czerwony guzik. - Dobrze, że po apelach górników, rząd utrzymał w kopalniach minimalne wydobycie, które pozwala na bezpieczne działanie przy minimalnym zatrudnieniu. Tym bardziej, że za oknem lato - większość produkcji trafia więc na hałdy - stwierdził Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia przypomniał, że w niedzielę był rodzinnym Białymstoku. Stwierdził, że widzi wiele podobieństw miedzy Śląskiem, a swoim rodzinnym miastem. - Ślązacy chcą zachować swoją tożsamość. Swoją kulturę, która powinna być zarządzana lokalnie, by być bliższa sercu i zainteresowaniu mieszkańców tego regionu. Ta różnorodność i wielokulturowość wzbogaca wspólnotę obywateli Rzeczpospolitej - podkreślił Szymon Hołownia.

