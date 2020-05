Szpital Murcki został zamknięty do odwołania. W lecznicy potwierdzono już ponad 20 przypadków koronawirusa

Szpital w Murckach, jedyny miejski szpital w Katowicach, przez ostatnie tygodnie działał w ograniczonym zakresie. Chirurgia, ortopedia, interna i neurologia przyjmowały tylko w stanach zagrożenia życia. Obecnie wstrzymane są wszystkie przyjęcia, zawieszono też działalność wszystkich oddziałów, a jako ostatniego – we wtorek, 5 maja – interny.

Pierwszy przypadek koronawirusa w lecznicy zdiagnozowano jeszcze w piątek, 1 maja. Obecnie zakażenie potwierdzono u ośmiu pacjentów oraz 14 pracowników. Testy nadal trwają.

- Cała załoga liczy 300 osób, zaś testów jak na razie wykonano około 100. Cały czas spływają do nas nowe wyniki. Pierwszy potwierdzony przypadek mieliśmy u osoby z personelu, ale nie wiemy, czy to jedyne źródło zakażenia, współpracujemy w tym zakresie z sanepidem i próbujemy ustalić, co było źródłem – mówi Krzysztof Zaczek, prezes zarządu Szpitala Murcki.