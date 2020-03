Sześciu ratowników pogotowia ratunkowego w Katowicach w kwarantannie. Rozpoczynają zbiórkę na sprzęt

Niestety, stało się to czego się obawialiśmy, szybciej niż myśleliśmy. Sześciu z nas zostało poddanych kwarantannie. W tym czasie nie mogą nieść pomocy - informują ratownicy medyczni z Katowic na Fanpage'u Ratownicy Medyczni Podstacji Katowice Śródmieście.

Ze względu na ryzyko, ratownicy nie mogą wrócić do domu. Przełożeni udostępnili im pomieszczenia, w których mogą przebywać podczas kwarantanny. Jak dodają ratownicy, do domu nie mogą wrócić, bo "nikt nie zakłada rutynowo masek jednorazowych, które są przeznaczone do pracy z pacjentem z ewidentnymi objawami zakażenia".

Co spowodowało, że konieczna była kwarantanna?

"Kwarantanna są objęte osoby które pojechały do pacjentów niemających objawów sugerujących koronawirusa. W trakcie diagnostyki okazało się, że osoby mogą być zarażone, więc osoby z bezpośredniego kontaktu z pacjentami muszą być poddani kwarantannie do czasu wyników próbek od pacjentów. Stąd też na chwilę obecną z pełnienia dyżurów wyłączonych jest 6 ratowników. Mamy nadzieję, że wyniki testu okażą się w ciągu najbliższych godzin ujemne i nasi Ratownicy będą mogli wrócić do pracy" - poinformowali nas ratownicy.