Szczyrk: narty, atrakcje i Kuchenne Rewolucje. Co warto zobaczyć w Szczyrku, gdzie wybrać się na narty, ile kosztują skipassy? Emil Hoff

Nad Szczyrkiem wznosi się góra Skrzyczne, należąca do Korony Gór Polski. Na jej stokach zorganizowano liczne trasy narciarskie. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0 avcpy, CC BY 3.0 Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Szczyrk przyciąga turystów przez cały rok, ale zimą zmienia się w prawdziwe centrum białego szaleństwa. To właśnie w Szczyrku znajdują się jedne z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Polsce, słynne trasy zjazdowe, nowoczesne kolejki gondolowe, skocznie i parki dla snowboardzistów. Szczyrk to jednak nie tylko zima i narty. O każdej porze roku można tu znaleźć wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci, dla miłośników zabytków i przyrody, koneserów sztuki i poszukiwaczy przygód. Co warto zobaczyć w Szczyrku? Gdzie wybrać się na narty i ile kosztują skipassy? Które hotele w mieście są najlepsze? Gdzie można najsmaczniej jeść i która szczyrkowska restauracja przeszła Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler? Zapraszamy do weekendowego przewodnika po Szczyrku i jego atrakcjach nie tylko dla narciarzy.